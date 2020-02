"La cocaína afectó mis riñones, la usaba para relajarme": Julio Preciado

Julio Preciado sigue en plena recuperación, luego de que el pasado 13 de enero recibiera el trasplante de riñón que le donó su hija Yuliana.

El periodista Gustavo Adolfo Infante acudió a entrevistarlo a Guadalajara y reveló que su problema de salud fue consecuencia de su adicción a las drogas , una vida sedentaria y llena de excesos.

“Todos los excesos tienen un precio… todo tiene su precio, el chupe, el perico, todo, todo, la verdad, te descalcifica totalmente el cuerpo, y lo primero que te afecta con los ácidos es el riñón… los ácidos de la cocaína te afectan los riñones” Julio Preciado. Cantante

El cantante de música regional mexicana se sinceró en entrevista y explicó que su contacto con la droga no fue en exceso, solo la usó para “alivianarse”. El ex vocalista de Banda El Recodo reveló que platicó con los doctores sobre su consumo de drogas.

“Los médicos fueron conscientes conmigo cuando les dije la verdad, me dijeron ‘pero para qué lo ocupas’, (y les dije) ‘no sé, la verdad’, ‘porque tenemos 10 días contigo en el protocolo del trasplante y no has consumido y no te vemos con la ansiedad que produce la falta de la droga, entonces por qué la usas’” Julio Preciado. Cantante

Finalmente, Julio explicó el motivo que lo orillaba a inhalar cocaína.

“Yo creo a nivel personal que la utilizaba como algo para relajarme, para sentirme a gusto conmigo mismo y estaba con un grandísimo error” Julio Preciado. Cantante