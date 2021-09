Con lágrimas en los ojos, Julio Camejo confirmó la noche del miércoles 13 de enero que su madre, la bailarina cubana Juana María Gladys González Camejo, murió a los 83 años de edad.

El actor publicó un video en redes sociales donde recordó las enseñanzas que le dio su madre y pidió a quienes la conocieron que la recuerden no de forma triste, sino evocando su gusto por el baile y su carácter alegre.

En una primera publicación vía Instagram, Julio Camejo escribió el siguiente mensaje, junto con un video en el que se puede ver a su mamá y a su papá, quienes conformaron una de las parejas de bailarines más famosa de la televisión cubana : Gladys y Antonio.

"La última de las rumberas, Gladys González, 'la mujer de Antonio' hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron. Y gratitud 🙏🏼 porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy"

Horas más tarde, Julio Camejo publicó un segundo video en el que se negó a indicar las causas del fallecimiento de su madre, lo que si hizo fue recordar algunas de sus mejores enseñanzas de vida:

"La gran enseñanza que me deja, porque puedo cerrar los ojos y sufrir, obvio que hay un vacío, pero prefiero abrir los ojos y recordarla por lo grande que fue, por sus enseñanzas, porque siempre me incitó a dar lo mejor de mi, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas, era la mujer que me decía, 'antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente y me voy con eso"

Julio Camejo