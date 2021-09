Ha sido una semana difícil para Julio Camejo y es que el pasado 13 de enero murió su mamá, la bailarina Juana María Gladys González Camejo. Ella tenía 83 años de edad. Propiamente el actor anunció el deceso en sus redes sociales donde pidió despedirla con una gran sonrisa evocando su carácter alegre.

A modo de tributo, el actor de la telenovela “La mexicana y el güero” publicó videos de doña Gladys González bailando junto a quien fue su esposo Antonio Sánchez, que dejó este mundo tras perder la batalla contra el cáncer. “Me quedo con todo lo bueno que me dejaron… Gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy”, citó el actor.

Más tarde, en otro video, contó cómo vivió su mamá pues no hablaría de cómo murió. Indicó que recordará lo mejor de ella, pero sobre todo tendrá presente sus enseñanzas.

"La gran enseñanza que me deja, porque puedo cerrar los ojos y sufrir, obvio que hay un vacío, pero prefiero abrir los ojos y recordarla por lo grande que fue, por sus enseñanzas, porque siempre me incitó a dar lo mejor de mi, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas, era la mujer que me decía, 'antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente y me voy con eso"

Julio Camejo. Actor