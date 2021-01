Julio Camejo habló sobre la polémica con Gabriel Soto por la filtración de su video intimo y aseguró que respondió de manera sobresaliente.

A finales del mes de diciembre, Gabriel Soto estuvo en medio de la polémica luego de que se violó su privacidad y se filtró un video íntimo. Julio Camejo salió en defensa de su compañero y aseguró que es algo que a todos les puede pasar.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el actor mostró su apoyo al famoso y destacó que la manera que reaccionó fue sobresaliente.

Julio Camejo habla sobre la filtración del video íntimo de Gabriel Soto

En el video Julio Camejo detalló que Gabriel Soto tiene todos sus respetos ya que tras la filtración de su video íntimo actuó de la mejor manera.

“Primero tengo que decir que mis respetos para Gabriel Soto porque en la manera en la que lo resolvió fue mágica (…) a partir de ahí mi admiración total” Julio Camejo

El actor que vivió una situación similar -luego de que en 2019 se violó su intimidad y se compartió una fotografía de él completamente desnudo- aseguró que lamentablemente esas cosas pasan.

“Desafortunadamente pasan ese tipo de situaciones que violan tu espacio privado y no es tanto por uno (…) pero el rollo está cuando empiezan afectar más que a tu familia a tus hijos” Julio Camejo

En este sentido Julio Camejo detalló que es difícil poderles explicar la situación de algo que es normal a los pequeños porque todavía no cuentan con la edad suficiente para entenderlo.

“Es difícil explicarles ciertas cosas que para nosotros es algo normal, ¿Quién a los 40 años no se ha masturbado? Que levante la mano y me diga quién. Desafortunadamente cómo le explicas eso a un niño” Julio Camejo

Sobre si este tipo de situaciones les ayuda a las celebridades a tener más seguidores y una mayor fama, el actor señaló que depende de lo que busque cada persona.

“Depende de lo que estés buscando, en mi caso a mi no me deja nada. Mi tirada es otra yo soy un artista que trato de que cada vez que hago un trabajo comprometerme en ello” Julio Camejo

Julio Camejo puntualizó que no se debe de avergonzar y confesó que con la filtración de su foto no le tuvo que explicar a sus hijas ya que empezó la cuarentena y no han ido a la escuela donde les pudieran hacer bullying.