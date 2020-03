Julieta Venegas refrendó su apoyo al paro nacional de mujeres

Durante la celebración de los Spotify Awards 2020, Julieta Venegas expresó su apoyo al paro nacional de mujeres que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo y expresó que no saldrá ni al supermercado.

En la Alfombra Verde de los Spotify Awards 2020, Julieta Venegas se manifestó a favor del paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo. Dijo que no estará presente en redes sociales y no saldrá al súper a pesar de que en esa fecha -#9M- no estará en México pues le toca estar en Buenos Aires, Argentina.

Asimismo, la cantante expresó que le parece un movimiento súper importante para todas las mujeres del país y la región. Cabe resaltar que, en su redes sociales ya había expresado con anterioridad su solidaridad ante esta campaña en contra de los feminicidios que se han recrudecido en México.

Recalcó en una de sus publicaciones que este movimiento es el primer paso para comenzar un diálogo con la sociedad y entender qué está pasado en México pues recordó que:

“Las mujeres desaparecidas y asesinadas por día no dejan de crecer” Julieta Venegas, cantante

Por otro lado, Julieta Venegas brilló durante su presentación el la premiación gracias a su tema ‘ Mujeres ’, en donde compartió escenario con 10 artistas mujeres Latinoamericanas quienes interpretaron al unísono un himno feminista , un momento emotivo que conmovió a todos los presentes en el Auditorio Nacional.

Carla Sariñana, Tessa Ia, Daniella Spalla y 7 compositoras más acompañaron a la tijuanense tras el impactante discurso de Ana Tijoux. Una de las estrofas que más impacto tuvo y está teniendo en redes sociales es aquel verso que dice: