Valeria Marín sorprendió a Julián Gil con una romántica velada por su décimo aniversario. La pareja ha estado junta desde hace 10 meses.

El actor Julián Gil y la conductora de televisión Valeria Marín le están callando la boca a todos esos que apostaron que su noviazgo sería fugaz y es que hoy están celebrando diez meses de relación. Por supuesto, y pese a la pandemia por coronavirus, festejaron.

Fue Valeria Marín quien organizó una velada romántica misma que se llevó a cabo al interior de su departamento. Mandó a hacer arreglos florales e incluso con globos metálicos, compró vino e incluso endulzó el momento con glamorosos postres. Hasta la vajilla de unicel tenía impresos los nombres de la pareja.

Julián Gil presume bonita decoración de su novia

Por supuesto, la decoración la presumió Julián Gil a través de su cuenta de Instagram, donde orgullo escribió junto a las fotos:

“Me he dado cuenta que no te quiero dejar escapar. Bendito ese café que nos unió. Te amo. Felices 10 meses de pura felicidad. Gracias por la sorpresa” Julián Gil

Las reacciones no se hicieron esperar: “¡Qué viva el amor!”, “Por muchos años más”, “Está hermoso el detalle pero tú también debes tener hermosos detalles con ella”, “Qué gran mujer es Valería, estoy súper feliz por los dos”, “Ella es estupenda, no la dejes escapar”, “Bellos los dos. Muchas bendiciones y que esos meses se multipliquen por muchos años”, “¿Y el anillo a’cuándo?”, “Así espero yo que alguien me invite un café”, “¡Me encanta!”, se lee entre los comentarios de la romántica y envidiable publicación.

Julián Gil y Valeria Marín comenzaron su noviazgo a principios del mes de febrero; sin embargo, hicieron público su romance en julio. La conductora televisiva fue la primera relación oficial del actor tras su fallida relación con Marjorie de Sousa, con quien actualmente tiene un hijo en común.