Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de robarle la patria potestad de su hijo

Finalmente el actor reaccionó a la supuesta victoria de Marjorie de Sousa, a quien acusa de haberle robado la custodia de Matías.

A poco de que terminen sus vacaciones en Turquía, Julián Gil ya se enteró que Marjorie de Sousa habría ganado la custodia de su hijo Matías por lo que hizo publica su reacción.

A través de sus historias de Instagram, el actor acusó a su expareja de haberle robado la patria potestad del pequeño e incluso pidió a la prensa solicitar su expediente.

Julián Gil @juliangil

La respuesta llegó horas después que Marjorie informara al programa Despierta América que aún no ha ganado la custodia por lo que no puede hablar de tema:

"No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía , por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”, dijo para posteriormente confirmar que los ataques en redes sociales en su contra continúan; sin embargo, prefiere hacer oídos sordos.

“Muchas de las personas que escriben ahí ni siquiera son cuentas reales, son cuentas compradas, cuentas falsas, entonces no puedes dejarte llevar por una persona que no tiene una foto de su perfil, que no tiene seguidores y además son creados por personas aparte para tratar de dañarte la imagen”, concluyó insistiendo en que tampoco hablará del padre de su hijo.

Recordemos que la semana pasada se informaba sobre la supuesta victoria de la actriz, pese a que ella guardó silencio y el actor también, Patricia Ramosco, hermana de Julián, fue la primera en arremeter en contra de su ex cuñada acusándola de usar a su hijo como cheque al portador, al ataque su unió otra allegada al famoso.

Se trata de Brenda Torres, expareja y madre de la hija de Julián Gil, quien reprobó que Marjorie le prohiba al actor ver a su hijo, así como le brindó todo su apoyó a él ya que lo considera un buen padre.