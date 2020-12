Así fue la reacción del actor Julián Gil al saber que Marjorie De Sousa ya tiene nuevo galán

Todo indica que el tormentoso pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo Matías, jamás tendrá fin. Luego de que el actor soltó unas palabras que dejaron a más de uno pensando en el futuro del niño.

El programa 'Suelta La Sopa' abordó al actor en el aeropuerto y le cuestionó también sobre el nuevo novio de Marjorie de Sousa.



Julián Gil opina sobre el nuevo romance de Marjorie de Sousa

Recientemente se dio a conocer que Marjorie de Sousa tiene una relación con el empresario mexicano Vicente Uribe; desde hace seis meses este hombre dedica sus días a enamorarla.

Alberto Gómez, publicista de la actriz venezolana, fue el encargado de confirmar a la revista 'People en Español' el nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Esto fue lo que opinó el actor Julian Gil al respecto:

“Pues mira, muy contento. Yo creo que ella tiene el mismo derecho que yo a ser feliz, creo que a todos nos viene bien una pareja” Julián Gil

Julián Gil busca recuperar a su hijo Matías

Julián decidió no apelar la sentencia dictada por el juez, donde se le quita la patria potestad de su hijo Matías, el actor no pierde la esperanza de recuperar a su pequeño, pues aún tiene la esperanza de estar cerca del niño.

“Yo soy adulto, que me hayan violado mis derechos está bien. Pero que violen los derechos de un niño que no tiene voz, eso ya es un poquito más lamentable. Y apelar no, la que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no sé yo” Julián Gil

Y agregó, que si Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo.