Julián Gil pausó los festejos navideños, para publicar una cariñosa felicitación dirigida a su "hermanita" Ana Brenda Contreras por su cumpleaños.

Ana Brenda Contreras y Julián Gil han forjado una de las amistades más entrañables del espectáculo mexicano desde hace varios años. Aunque en diversas ocasiones los han querido vincular de forma romántica, los actores han demostrado que el amor entre ambos es tan profundo que la posibilidad de un noviazgo está superada, pues han llegado a considerarse como familia.

Es así que el 25 de diciembre, Julián Gil no perdió la oportunidad de felicitar a Ana Brenda en redes sociales por su cumpleaños número 34, reconociéndola como su “hermanita” elegida.

El viernes, el actor de 50 años puso una pausa a los festejos navideños, para publicar en su cuenta de Instagram una cariñosa felicitación dirigida la ex de Iván Sánchez, recordando una de las escenas que compartieron cuando formaban parte de la telenovela ‘Por amar sin ley’:

“Tu tiaaaaaaa..... @anabreco esta de cumple .... es de esas hermanitas que te regala la vida ... te adoro breco... Soy feliz de tenerte en mi vida... La última foto es la escena más difícil que nos ha tocado grabar..." Julián Gil

Asimismo, Julián Gil describió en unas palabras cómo es Ana Brenda Contreras como amiga y le deseo muchos más años de vida.

"La amistad que nos une hace que sea, como grabar en pleno huracán 🌪 tropical jajaja. Que cumplas muchos más❤️” Julián Gil

"I love you so much", responde Ana Brenda Contreras a Julián Gil

La actriz de ‘Corazón indomable’ y ‘La que no podía amar’ respondió de inmediato al cariñoso mensaje del argentino, agradeciéndole por la felicitación y haciéndole ver que es bien correspondido: