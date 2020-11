Tras rumores que aseguraban que el actor también se había contagiado de coronavirus, el famoso aclaro su estado de salud.

Luego de que Itatí Cantoral confirmó que dio positivo a Covid-19, surgieron varios rumores que aseguraban que Juan Soler también había dado positivo sólo que se había negado a decirlo.

En entrevista para el programa Hoy el actor desmintió todas las especulaciones y aseguró que afortunadamente no se había contagiado.

Durante su entrevista con el matutino, el famoso señaló que desde que inició la pandemia el se ha cuidado mucho para continuar con las grabaciones de ‘La mexicana y el güero’.

“No, no me dio Covid-19, no me dio Covid-19, afortunadamente no me entraron las balas, pero pegaron cerca" Juan Soler

Desde el foro de la telenovela ‘La mexicana y el güero’ Juan Soler puntualizó que el ha seguido todas las medidas y se ha mantenido saludable fortaleciendo su sistema.

“Estoy completamente sano, cuidándome, manteniendo el sistema inmune lo más alto posible" Juan Soler

El conductor puntualizó que el ha sido responsable y ha tomado la decisión de no salir a fiestas y reuniones y de esta manera evitar cualquier tipo de riesgo.

“Tampoco tomar riesgo, hubo muchas reuniones no fui a ninguna. Entonces creo que te vas cuidando y aprendiendo esto, es preferible quedarte a leer un libro en tu casa y no irle a jugarle al invencible” Juan Soler

Durante su entrevista también señaló que para él fue un acierto que la telenovela ‘La mexicana y el güero’ se cambiará de horario para que pudieran tener un mayor alcance en la audiencia.

“Fue una apuesta de la empresa bajar el horario, para que tome más el público familiar y si tenían toda la razón, la gente esta muy contenta con el proyecto, se divierte, se la pasa muy bien” Juan Soler

Al regresar de la nota, Andrea Legarreta señaló que comprende que Juan Soler le tuviera miedo a Itatí Cantoral ya que él se había cuidado mucho para no contagiarse de Covid-19.