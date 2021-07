Juan Soler exige a Pati Chapoy que se disculpe por meterse con su familia

Juan Soler exigió a Pati Chapoy una disculpa, luego de que la comunicadora asegurara que él está celoso por la nueva relación sentimental de Maki Soler, de quien se separó un año atrás.

En entrevista con 'De Primera Mano', el actor de 53 años de edad señaló que no permitirá a nadie ni a la titular de Ventaneando que su vida personal y su familia sean involucradas en chismes . Esto porque Pati Chapoy aseguró que Juan Soler estaba usando a su familia para reactivar su carrera.

De acuerdo con Juan Soler, su carrera como actor continua tanto en televisoras como en plataformas por lo que no tiene necesidad de realizar un escándalo para ser tomado en cuenta por medios de comunicación. Por ello, demandó a Pati una disculpa.

"Protagonicé en tu empresa. Llevo haciendo dos series para Netflix, tengo, tengo. No te lo voy a permitir Pati y espero tu disculpa"

Los actores Maki y Juan Soler pusieron fin a un matrimonio de 15 años hace exactamente un año, a pesar de que su vida en familia era considerada una de las más sólidas vista desde fuera. Sin querer hacer más dolorosa la separación, esta fue anunciada a través de un comunicado conjunto. “Queremos compartirles la decisión tomada como pareja de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que hemos decidido poner una pausa en nuestro matrimonio. Separarnos y darnos un tiempo”, señalaron el 27 de noviembre de 2018.

Maki Soler y Juan Soler son padres de Mía y Azul.

Hasta hace poco, la vida personal de los actores que han protagonizado historias para Televisa y Telemundo permanecía bajo reservas, pero la formalización del divorcio y que Maki Soler le dio una nueva oportunidad al amor al iniciar una relación con el empresario Enrique Hernández-Pons Méndez , la trajo de nuevo al ojo del público.

La revista ¡HOLA! ofreció la primicia sobre la nueva relación de Maki Ortiz, dando entender que el "vamos a darnos tiempo" no resolvió las razones que llevaron a la pareja a la separación de forma definitiva. Además aseguró que Juan Soler estaba celoso por ello.

Juan Soler respondió a la afirmación de HOLA asegurando que tiene una buena relación con Maki Soler, con quien concibió a Mia y Azul y a quien considera una persona maravillosa. Sobre los supuestos celos, el actor señaló que ambos son libres para enamorarse otra vez, no obstante puso en duda que el noviazgo con el empresario sea real.

"No estoy celoso, si la relación es real me imagino que debe de ser un muy buen tipo, porque Maki no se equivocaría en eso"

Juan Soler