Juan Soler ha sido acosado por hombres y mujeres, revela

En entrevista con Jordi Rosado el actor relató que a lo largo de su trayectoria ha sido víctima de acoso

Juan Soler ha protagonizado diferentes proyectos en la televisión con gran éxito, sin embargo su trayectoria no ha estado libre del acoso. De acuerdo con el actor ha sido víctima de agresiones por parte de hombres y mujeres.

En entrevista con Jordi Rosado para ‘La última y nos vamos’, el actor reveló que él también ha sido víctima de propuestas que van más allá de lo laboral.

De acuerdo con Soler es muy difícil para los hombres cuando una mujer quiere tener algo más pero la otra persona no quiere.

“Es muy difícil cuando una mujer te avanza y tú no quieres tener nada con esa persona. Sí y es muy desagradable” Juan Soler

Posteriormente Juan Soler relató que en una ocasión en el trabajo una mujer lo acosaba, por lo que tuvo que tomar cartas en el asunto, ya que el ambiente se había vuelto muy difícil para continuar.

“Estaba trabajando y fue muy incomodo, y tuve que tomar cartas porque era muy difícil seguir trabajando en esas condiciones. La producción sabía lo que estaba pasando” Juan Soler

Jordi Rosado le cuestionó si también ha vivido momentos de acoso con un hombre, a lo que Juan Soler afirmó que si y que han sido muchas veces.

El actor de 54 años señaló que una vez el dueño de una agencia de modelos en argentina lo invitó a una cena donde hablarían de un nuevo proyecto, pero sus intenciones eran otras. El argentino señaló que en ese momento el hombre se le insinuó para tener algo más con él.

“Son los costos que hay que asumir para llegar a ser un grande en cualquier carrera” Juan Soler

Ante esta situación el argentino rechazó la propuesta, pero asegura que el hombre lo amenazó con destruir su carrera.

Juan Soler revela cómo se enteró que tuvo una hija

En la entrevista con Jordi Rosado para ‘La última y nos vamos’ Juan Soler también contó cómo se enteró que había sido padre cuando era muy joven.

De acuerdo con el actor cuando su expareja quedó embarazada él se había mudado a México para continuar con su carrera, por lo que no se enteró de inmediato de que sería padre.

“Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y en la despedida quedó Valentina. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tuvo un año y medio” Juan Soler

A pesar de que su expareja no buscaba nada de el argentino, le señaló que él tenía el derecho de saber que había sido padre.

“Me dijo ‘no quiero nada de ti pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija’. Es tu decisión, tú puedes hacer lo que quieras, ella lleva el apellido de papá y no vengo a pedirte absolutamente nada, quiero que tú sepas nada más que en este mundo tienes una hija” Juan Soler

Sin embargo al momento de conocerla, quedó enamorado de ella.