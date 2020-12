Juan Osorio sigue "delicado" por el Covid-19: Niurka

Niurka Marcos agradeció que pese a haber estado tan mal por el Covid-19, Juan Osorio no ha necesitado ingresar a un hospital

Más detalles salen a la luz sobre el estado de salud en el que se encuentra Juan Osorio, a casi un mes de haberse infectado de coronavirus. Ahora es su exesposa, la vedette Niurka Marcos, quien reveló que el productor de televisión sigue delicado a causa de la enfermedad.

Afortunadamente, Niurka destacó que el padre de su hijo Emilio Osorio, cada día se encuentra mejor, prueba de ello es que ya puede hablar con su familia, lo que antes le era imposible a causa de la tos que le provocó el Covid-19.

“Está delicado, porque a la enfermedad no hay que subestimarla, pero ya por lo menos come, ya platica, antes no podía ni hablar porque tosía, tosía y tosía y se ahogaba, pero ahorita ya está más estable” Niurka Marcos

Juan Osorio no fue hospitalizado por el Covid-19

En entrevista con ‘Ventaneando’, Niurka Marcos agradeció que pese a haber estado tan mal por el Covid-19, Juan Osorio no ha necesitado ingresar a un hospital.

En ese sentido, reconoció la labor de Miriam, hija mayor del productor, pues afirmó que ella le ha proveído todos los cuidados y atenciones que ha requerido en su casa.

“Gracias a Dios, está muy bien atendido en su entorno, está muy protegido y está muy desinfectadito y todo, él está muy bien cuidadito” Niurka Marcos

Asimismo, la también actriz dijo que otra señal de mejoría es que Juan Osorio ya retomó los alimentos sólidos e incluso pudo hablar brevemente con él.

Niurka destaca la fortaleza de su hijo Emilio ante la enfermedad de Juan Osorio

Sobre los duros momentos que pasó su hijo Emilio, quien ahora vive con su papá, Niurka dijo que lamentó verlo muy preocupado, pero también dijo que se siente orgullosa de él porque ese tipo de experiencias lo hacen fuerte .