Juan Osorio reveló que por fin ha dejado de necesitar oxígeno para realizar sus actividades diarias, sin embargo, dijo que aún debe lidiar con las demás secuelas que le dejó el coronavirus, entre ellas, problemas en los riñones, el corazón y una pierna.

“Ya me retiré del oxígeno, eso me tiene feliz, feliz, feliz, pero no he terminado con mi recuperación”

Juan Osorio