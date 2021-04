'Pepillo' Origel dijo que el Alcalde de Miami usó su caso para hacerse publicidad, porque antes del escándalo de su vacuna, nadie lo conocía

Juan José ‘Pepillo’ Origel se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la farándula mexicana durante la pandemia, por no esperar su turno para recibir la vacuna contra el Covid-19 en México y haber viajado a Estados Unidos para aplicarse el fármaco.

Al conocer su caso, las redes sociales se le fueron encima con críticas y reclamos que llegaron hasta las amenazas de muerte, según reveló ‘Pepillo’ Origel en su reciente visita al programa Montse & Joe, de Unicable.

Pese a ello, ‘Pepillo’ Origel se mantiene firme en su postura, asegurando que él no hizo nada malo e incluso reiterando sus burlas hacia las personas que se sintieron ofendidas por su comportamiento.

'Pepillo' Origel dice que recibió amenazas de muerte

Directa y sin rodeos, Monserrat Oliver le preguntó al comunicador: "¿por qué te fuiste a robarle la vacuna a los gringos , a ver, por qué te colaste, José?".

Origel evadió la respuesta y decidió mejor hablar sobre la reacción de las redes sociales, señalando que los ataques fueron tan violentos que incluso amenazaron su vida.

"Me decían: 'El día que te vea te voy a matar porque por tu culpa le quitaste la vacuna a mi mamá'. Eso me escribían, peor luego ya no leía y me daba risa" Juan José ‘Pepillo’ Origel

'Pepillo' Origel afirma que el alcalde de Miami lo usó para hacerse publicidad

Luego, 'Pepillo' insistió en que él no hizo nada malo e incluso aseguró que muchas personas usaron su caso para hacerse publicidad, incluido el mismísimo alcalde de Miami.

"Yo no robé, yo no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuándo a México iba a llegar la vacuna...Hasta el alcalde se colgó de mi, ni quién supiera cómo se llamaba el hombre, ah, pero sí dijo que iba a investigar y todo eso" Juan José ‘Pepillo’ Origel

En ese sentido, Origel afirmó que él fue muy respetuoso en el procedimiento que debió cumplir para recibir la vacuna y afirmó que hasta el momento sigue sin tener ningún problema con su visa para viajar a Estados Unidos cuando él guste.