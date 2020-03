El actor se enojó con reporteros que acudieron a la develación de una placa en el Teatro Virginia Fábregas

Debido a la propagación del coronavirus, varios países han decidido cancelar diversos eventos masivos para evitar los contagios. Juan Ferrara arremetió contra reporteros a su llegada al teatro Virginia Fábregas por la falta de atención a la sana distancia.

El actor acudió a develar la placa de las 250 representación de la obra 'La Naranja Mecánica', sin embargo no ocultó su enojo al ver tantos reporteros que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el actor mientras que en otros países se ha parado todo a causa del Covid-19, en México no se están tomando las medidas necesarias para proteger a las personas de un posible contagio.

“¿Por trabajar pierdes la vida o qué?, hay que protestar porque esto no debería ser, todo Italia está parado, todo España está parado y aquí nos importa un carajo” Juan Ferrara

Juan Ferrara señaló que no se trata de crear pánico en la población pero sí tomar medidas necesarias para protegerse.

“No por miedo, no es miedo, es por precaución por ser bien nacido, como andar ahí saludando a la gente cuando hay una bronca espantosa, estamos siendo unos irresponsables es lo que pasa” Juan Ferrara

Ante el enojo, el productor Sergio Gabriel intentó involucrarse. Sin embargo el actor de 76 años continúo con sus reclamos ante lo que considero una irresponsabilidad por no cancelar el evento .

“Me parece que es irresponsable del productor de invitarnos en este momento. En Italia, está todo mundo diciendo desde allá que no salgan de sus casas, por no hacer caso, porque somos muy italianos, somos muy españoles, somos muy mexicanos muy irresponsables” Juan Ferrara

Juan Ferrara puntualizó que en este momento se deben de tomar más precauciones respecto a la propagación del virus , por lo que detalló que no le importa lo que la gente pueda decir respecto a su actitud.