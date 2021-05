Desde que Joy Huerta, vocalista de Jesse&Joy, reveló que había dado a luz a una pequeña niña junto con su esposa Diana Atri, su vida privada había permanecido totalmente hermética. No obstante, eso no significa que ella y su hermosa familia no disfrute como cualquier otra de pasear en esta temporada invernal.

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a Joy Huerta paseando con su esposa Diana y su hija Noah; la pequeña va en los brazos de Diana y tras ellas camina Joy. El bello momento familiar fue captado en Nueva York, donde la familia estaría para disfrutar del tradicional Christmas Parade.

El video filtrado coincide con la presentación que Jesse&Joy encabezaron en New York por lo que todo parece indicar que Joy aprovechó el tiempo libre para disfrutarlo en compañía de su familia.

Jesse&Joy promocionarán disco en 2020