La educación y los modales de Susana Zabaleta están siendo puestos en duda y es que el diseñador José Ramón Hernández acusa a la artista de haberle escupido la mano.

El conocido diseñador de famosos recordó que alguna vez trabajó con la actriz; sin embargo, su experiencia no resultó del todo bien debido a que a ella no le gustó el vestuario que le eligió, razón por la que se puso “pesada”.

“Cortó las fotos del primer cambio. Al terminar le dije que estaba para apoyarla, me acerqué y estiré mis manos para que me entregara los aretes. Se los quitó, los aventó y me escupió en las manos”

José Ramón Hernández. Diseñador de vestuario