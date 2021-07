José Manuel Figueroa engañó a Ninel Conde con ‘La Vale’

No es ningún secreto que Ninel Conde y José Figueroa tuvieron una relación tóxica por cuatro años, misma de la que hoy la artista habla sin tapujos y hasta revela el por qué no funcionó.

En conversación con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para su programa “El minuto que cambió mi vida”, el ‘Bombón Asesino’ contó haber conocido al hijo de Joan Sebastián en un palenque en Cuernavaca; con el pretexto de mostrarle una canción, él la buscó y la invitó a comer tacos.

"Me enamoré mucho y el también pero sufrí mucho pues el era coqueto y las chavas se le aventaban, se echaba sus drinks de repente, yo me empezaba a agobiar de que las chavas le caían de repente”

Admitiendo que es celosa, la actriz asegura que era insegura en su relación con José Manuel; sin embargo, tenía motivos puesto que le cachó una que otra infidelidad, incluso dio algunos nombres de las amantes.

"Me dolió mucho la verdad, ahorita ya no hay que revivir muertos, pero, o sea, muertos me refiero a esos sentimientos...<br>Sí José Manuel, no te hagas. (Me engañó) según yo con ‘La Vale’ (Angélica) y con Paty Muñoz… que ella fue la que lo dijo en televisión que ‘mientras Ninel palenqueaba, yo ‘palenqueó’ con él. Con Angélica se fue a Los Ángeles y los caché… Bueno, lo caché a él, no sé qué le habrá dicho a ella, a lo mejor que habíamos terminado”

Ninel Conde. Actriz y cantante