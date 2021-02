'El Puma’ defiende a Vicente Fernández tras acusaciones de acoso

'El Puma' asegura que Vicente Fernández es buena persona porque abre a la gente las puertas de su casa y hasta les canta. Pide frenar ataques en su contra.

José Luis Rodríguez 'El Puma’ se encuentra sumamente indignado porque cinco mujeres están acusando de acoso sexual al veterano cantante Vicente Fernández, quien a lo largo de su vida se ha declarado amante de las mujeres aclarando que doña Cuquita “es la catedral”.

A ‘El Puma’ le molesta que su gran e íntimo amigo esté siendo señalado por los medios sociales, quienes dice se están empeñando en manchar el nombre de un ser extraordinario por lo que pide frenar humillaciones. Vía Instagram, sale en su defensa:

"Me causa profunda decepción al ver como en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández, llegando al punto de prácticamente la humillación. Es realmente doloroso”, comienza citando junto a una foto que los muestra dándose un abrazo.

Insiste en que el padre de Alejandro Fernández es un ser extraordinario porque hace buenas acciones como abrir las puertas de su casa para que las personas accedan y disfruten de su cercanía e incluso les cante.

"En cuanto a su carrera, me faltarían elogios que destaquen la importancia de “Chente”, porque la música ranchera a través de él tiene un sitial de honor en el mundo. Vicente es México, el gran charro, la leyenda de la que todos los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos" José Luis Rodríguez 'El Puma’. Cantante

Finalmente le envió un mensaje directo a Vicente Fernández, a quien asegura cuenta con el apoyo de millones de personas que corean sus canciones y celebran todo lo que ha logrado dentro de la escena musical. "Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte, pronto saldrá la luz radiante, y tú estarás feliz con tu familia en tu rancho”, remató.

Se lanzan contra ‘El Puma’ por defender a Vicente Fernández

Las reacciones no se hicieron esperar. Seguidoras de José Luis Rodríguez 'El Puma’ y de Vicente Fernandez, reconocieron que el llamado ‘Charro de Huentitán’ es una gran cantante pero también un “viejo rabo verde”.

"Hola querido Puma. Es tu amigo y es una buena persona pero eso no le quita lo rabo verde”, "Es un viejo verde que le gusta manosear, en la foto se ve ¿Porqué lo defienden, porqué es un cantante? ¡Que mal!”, "Puma, has perdido la perspectiva, no tapes el sol con un dedo!”, "Sorprendente leer cómo las mujeres defiende a un gran artista que tocó de mala forma a otra mujer. Pésimo que aplaudan el hecho”, “Al Puma le daría igual si Chente manoseara a sus hijas”, “A Vicente lo tiene que defender hasta su exnuera Mara Patricia. ¿Cuánto le pagó por la exclusiva?, se lee entre comentarios.

Por supuesto, no faltó quien apoyará el mensaje solidario de ‘El Puma’, asegurado que Vicente Fernández es el orgullo de México y que la prensa amarillista se está sirviendo de su nombre.