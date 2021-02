José José cumpliría 73 años y para recordarlo su hijo, José Joel le cantó las mañanitas.

José José cumpliría 73 años este 17 de febrero, por lo que su hijo José Joel, acudió al parque de la colonia Clavería en donde se encuentra el monumento al 'Príncipe de la Canción' para cantarle las mañanitas.

Al lugar se dieron cita varios medios de comunicación y fans que documentaron el pequeño show que ofreció José Joel en honor a su padre, José José, a quien se dice, le encantaba celebrar su cumpleaños. De inmediato los fans del cantante le enviaron comentarios por dar ese gran detalle a su padre.

“Cantas muy bien, me gusta que no imites a tu papá, haces tuyas las canciones”, “El querido barrio de tu papá”, “Mi niño porque no graba un álbum con canciones tuyas”, “Pepito eres grande te quiero y te admiro”, “Soy tu fan primero fui de tu papá y ahora de ti”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió José Joel en redes sociales.

El último cumpleaños que celebró José José fue en un hospital de Miami, donde se recuperaba de la operación de cáncer de páncreas y donde estuvo acompañado sólo por las personas que Sara Sosa autorizó , obviamente ni José Joel ni Marysol estaban contemplados.

¿Cuándo murió José José?

El sábado 28 de septiembre se reportó la muerte de José José, bajo circunstancias muy sospechosas, una de las figuras más legendarias de la música mexicana en un hospital de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde se trasladó para tratar su frágil estado de salud.

José José falleció a los 71 años y se sabía que se encontraba delicado, sin embargo uno de los primeros en confirmar la lamentable noticia fue su hijo José Joel. Aquél día, México entero estuvo de luto al ver sufrir a sus hijos José Joel y Marysol vivir un viacrucis para encontrar el cadáver de su padre.

La voluntad de José José habría sido ser enterrado en México, sin embargo esto no sucedió, fue cremado por órdenes de su viuda, Sara Salazar y su hija menor Sara Sosa.