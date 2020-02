José Eduardo Derbez se burlará de las peleas de sus padres en stand up

Porque todo está permitido, José Eduardo se burlará en show de stand up de las peleas de sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Queda claro, José Eduardo Derbez heredó de su padre Eugenio Derbez el humor. Además de dársele la actuación, el joven de 27 años sabe hacer reír. Su ingenio fue lo que le puso el toque divertido al reality de la familia “De viaje con Los Derbez”.

A ese don le sacará provecho puesto que está armando su show de stand up en el que se reirá de sí mismo pero también de su familia, de cualquier forma “todo está permitido”.

Aprovechando el interés que la gente tiene por la vieja relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, el actor tomará sus peleas como blanco de burla, según reveló en entrevista a medios de comunicación.

“Todo mi stand up habla de mi mamá, de mi papá, de problemas que hemos tenido, de mis relaciones, habla de todo, va a estar muy chistoso y muy polémico” José Eduardo Derbez. Actor

Pero, ¿Sus padres están enterados de las revelaciones que piensa hacer? Aparentemente no pues asegura no les va a pedir permiso.

Recordemos que Eugenio y Victoria comenzaron su historia amorosa en 1992, misma que duró cinco años pues la actriz descubrió que el comediante armó una boda falsa.

A principios de año, entrevistado por Mara Patricia Castañeda, el actor de telenovelas reveló cómo era las peleas de sus padres.

“Me acuerdo que era llamada de 15 segundos y terminaba en mentada de madre. Yo sí decía ‘es que de verdad no pueden hablar’. Empezaba muy bonito, yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono y siempre así de ‘buenos días, ¿cómo estás? Muy bien’, 10 segundos más y ya era mentada de madre y aventaba el teléfono mi mamá y me decía ‘al rato te vas con tu papá’” José Eduardo Derbez. Actor

Hasta la fecha la dupla de actores no se dirige la palabra.