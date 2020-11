El actor no soporta que le toquen la pierna izquierda, específicamente la rodilla.

Pese a que José Eduardo Derbez está familiarizado con los reflectores así como convertirse -sin esfuerzo- en centro de atención; el actor confiesa que durante su adolescencia tuvo conflictos con su cuerpo y es que sufrió un accidente que le dejó un trauma.

En una sincera entrevista para el programa SNSErio, el hijo menor de Eugenio Derbez recordó haber sufrido un aparatoso accidente; se cayó de una motocicleta por lo que una de sus piernas resultó afectada.

Aunque asegura que aunque la caída no fue tan grave, una de sus piernas quedó totalmente destrozada por lo que además del daño físico, le quedaron secuelas emocionales aún vigentes.

Debido a que el actor de Renta Congelada fue arrastrado por el vehículo, su pierna se desgarró por lo que su curación tardó y fue muy complicada. “Se me hizo primero una bola”, dice mientras recuerda que durante su pubertad le horrorizaba que alguien lo viera con poca ropa.

“No quería que nadie me viera en traje de baño, después no podía usar pantalón. Fue un trauma muy fuerte que ya se me quedó, no tolero que me toquen” José Eduardo Derbez. Actor

Consiente de que es un problema emocional, José Eduardo toma sus precauciones cuando como parte del trabajo tiene que estar muy cerca de otra persona, informa a sus compañeros que le molesta que le toquen la pierna izquierda, específicamente la rodilla.