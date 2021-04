José Eduardo Derbez revela quién lo contagió de Covid-19

José Eduardo Derbez dijo estar seguro de que uno de sus hermanos fue el culpable de su contagio





Una nueva polémica gira alrededor del clan de los Derbez; esta, fue protagonizada por José Eduardo Derbez. Durante una conversión en el podcast de la hija mayor de los Derbez, José Eduardo habló sobre su contagio de Covid-19, enfermedad que padeció gracias a su hermano Vadhir Derbez, según reveló.

El pasado mes de octubre, José Eduardo Derbez compartió con sus fans la noticia sobre su contagio de Covid-19. Pese a que físicamente se veía recuperado, el actor confesó que, durante la enfermedad, vivió episodios de ‘angustia y miedo’ .

José Eduardo Derbez culpa a Vadhir Derbez de contagiarlo de Covid-19

Si bien en un inicio José Eduardo Derbez dijo creer que su contagio de Covid-19 fue durante una visita al aeropuerto , nuevas pistas y recuerdos lo llevaron a una conclusión distinta.

En el podcast ‘La Magia del Caos’, José Eduardo reveló a Aislinn Derbez quién fue el verdadero culpable del contagio . Y es que, en un viaje a Los Ángeles, el hijo de Victoria Ruffo decidió visitar a su hermano Vadhir Derbez, quien recientemente había enfermado de coronavirus.

“El último día que yo estuve en Los Ángeles, el imbécil de mi hermano (Vadhir Derbez) me dijo: ‘Vamos a mi departamento’. Estando ahí pasé al baño, me lavé las manos y en eso me quedo viendo al espejo y dije: ‘A este idiota le acaba de dar Covid y estuvo aquí encerrado’.” José Eduardo Derbez

Ante la duda, José Eduardo cuestionó a Vadhir Derbez sobre ‘la correcta’ desinfección del lugar. Él le aseguró que todo estaba limpio y libre de Covid-19.

“Le dije: ‘¿Este departamento no está infectado de COVID? Porque si estuviste aquí encerrado y tocaste todo esto, ¿esto no tendría que estar infectado de COVID?’. Y me dijo: ‘No, esto está desinfectadísimo’, (...) decidí en ese momento creerle.” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez también asistió a una boda

Tras la revelación de José Eduardo Derbez sobre el responsable su contagio de Covid-19, Aislinn Derbez se mostró incrédula a los argumentos en contra de su hermano de Vadhir, pues consideró “imposible un contagio en el departamento”.

Además, ella recordó a José Eduardo que, luego de su viaje al extranjero, también asistió a una boda ; lugar donde el actor pudo contraer el virus. Sin embargo, José Eduardo afirmó que él ya tenía algunos síntomas antes del evento .

“Fui a una boda de mi mejor amigo, eran 20 personas (…) Mis síntomas empezaron el domingo, la boda fue el sábado, no te dan tan rápido los síntomas, el virus tiene que mutar.” José Eduardo Derbez

Sosteniendo su defensa hacia Vadhir, Aislinn Derbez bromeó sobre las ‘irresponsables’ acciones de José Eduardo.

“A mí no me suena que fue en el departamento de Vadhir. Estuviste en el avión, ¿te cuidaste bien? Todo indica que fue en la boda (...)fueron 20 personas, te quitaste el cubrebocas, tomaste; ¡se bajaron tus defensas!” José Eduardo Derbez

No obstante, José Eduardo Derbez aclaró que ningún invitado a la boda contrajo el virus.