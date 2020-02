Carcajadas aseguradas con las ocurrencias de José Eduardo Derbez, esta vez el muchacho imita a Niurka. Tienes que ver los videos.

A poco de que estrene su show de stand up, José Eduardo Derbez quiere demostrar que es un experto en comedia al igual que su padre e incluso más, por lo que poco a poco saca a relucir su lado divertido en redes sociales así como en uno que otro programa de televisión.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo está arrancando carcajadas a sus seguidores y a los de Niurka Marcos y es que se le ocurrió imitar a la cubana. ¿'Mamá Niu' eres tú?

Verás, con la ayuda de la popular aplicación Tik Tok, José Eduardo fue poseído por la ex de Juan Osorio, por lo que se puso a repetir algunas de sus emblemáticas frases: “Me mandó a la chingada. Era lo que esperaba, ah, no es la primera vez que me mandó a la chingada, tampoco es pa'tanto”.

Por si fuera poco este muchacho de 27 años de edad nos volvió a poner en la mente la frase: “Hashtash se te acabó la fiesta”, pero de una forma diferente que involucra al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Qué ganó Trump? Ja. Hashtash se te acabó tu visa guey” José Eduardo Derbez. Actor y comediante

Los divertidos videos fueron compartidos por Niurka a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen miles de personas. Reacciones no se hicieron esperar: “Bello”, “Gran honor para Mamá Niu”, “Con todo respeto, nadie como Niurka”, “Me encanta”, le expresaron.