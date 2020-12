Jorge Falcón se recupera del Covid-19, pero tiene secuelas que lo "asustan"

"Ahora me pongo oxígeno todos los fines de semana... todos los días me tomo la presión, el oxígeno, la temperatura”, reveló Jorge Falcón

Jorge Falcón ha superado al Covid-19, tras haber sido diagnosticado con la enfermedad el pasado 15 de octubre.

Aunque estas son muy buenas noticias, pues ahora puede regresar a los escenarios que tanto ama y necesita para solucionar sus problemas económicos, el comediante de 65 años reveló que ahora padece diversas secuelas que por momentos lo asustan.

En declaraciones citadas por la revista Tv Notas, Jorge Falcon comentó que antes de infectarse de coronavirus, cada fin de semana se tomaba algunos tragos y se ponía “medio borrachito”, pero eso ha cambiado por completo.

"Ahora me pongo oxígeno todos los fines de semana. De verás, la vida me cambió tanto, en 47 años que llevo trabajando me tomaba una botella de whisky o dos entre jueves y sábado y ahora todos los días me tomo la presión, el oxígeno, la temperatura” Jorge Falcón, comediante

El comediante mencionó que aunque sus padecimientos no son tan fuertes, en comparación de los que sufren las personas que han enfermado gravemente de Covid-19, por momentos si se ha sentido muy preocupado por su salud.

"A toda la gente que le ha dado Covid, las secuelas pues dependiendo la edad son muy molestas. O sea no son muy fuertes pero de repente te duele un pulmón, de pronto sientes que te falta la respiración y te asusta" Jorge Falcón, comediante

Respecto a los proyectos de trabajo que tiene en puerta, Jorge Falcón se dijo feliz de poder volver a los escenarios, en compañía de Nora Velázquez, pues sólo así podrá solucionar los problemas económicos que le ha dejado la pandemia de coronavirus.

"Estoy feliz, regresaré el día 20 de diciembre en Toluca con Chabelita (Nora Velázquez), va a ser un show muy divertido en estos momentos tan difíciles" Jorge Falcón, comediante

Con información de Tv Notas