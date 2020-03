"Me tosió en la cara": Jolette revela quién la infectó de coronavirus

En entrevista con ‘De Primera Mano’, la conductora rompió el silencio y habló sobre su estado de salud.

El pasado 26 de marzo Jolette confirmó que había dado positivo a coronavirus. La exacademica explicó que desde hacía unas semanas había presentado algunos problemas de salud por lo que se habría mantenido en aislamiento voluntaria.

En entrevista telefónica con ‘De Primera Mano’, la conductora habló sobre su estado de salud y reveló quién la pudo haber infectado de Covid-19.

De acuerdo con la presentadora de 36 años, desde hace dos semanas presentó algunos síntomas, sin embargo, los doctores no le hicieron la prueba del coronavirus ya que no presentaba fiebre.

“Llevo más de 2 semanas sintiéndome muy mal, obviamente en aislamiento voluntario. Cuando he ido a grabar tres lunes consecutivos, que es cuando grabamos Cuídate de la Cámara, pero no me querían hacer la prueba porque nunca presenté fiebre” Jolette

De acuerdo con Jolette en este tiempo no se presentó a trabajar ya que desde los primeros síntomas se comunicó con su jefe quien le dijo que no se preocupará y que se quedara en casa hasta que se sintiera mejor.

“Edy Smol es la persona más comprensiva y con el corazón más grande que puedes encontrar, me dijo: 'No regreses a grabar hasta que estés al cien'” Jolette

En la entrevista, la conductora detalló que ella empezó a preocuparse cuando se enteró que la perdida del olfato era uno de los síntomas del Covid-19.

“Todos los olores fuertes, ninguno lo percibía y cuando ya leía que era un síntoma, ya me alarmé, volví a buscar a una doctora que es otorrino (…) me hicieron la prueba y salió positivo” Jolette

Jolette detalló que un amigo suyo la pudo haber contagiado, ya que salió con él y durante la velada se la pasó tosiendo e incluso ella bromeó sobre si no podría tener coronavirus, ya que él viaja mucho.

“El último lunes que grabé yo me sentía perfectamente bien, hasta el viernes que salí a una cena con unos amigos. En esa cena, un amigo viaja mucho y ese amigo estaba tosiendo en mi cara . De hecho, de broma le dije: '¿No será coronavirus? No, yo soy alérgico a muchas cosas, es una alergia al aire acondicionado”, relató la ex académica.

Antes de finalizar la entrevista a ‘De Primera Mano’, Jolette señaló que no culpa a su amigo pero que sospecha que ahí fue el momento en él que se contagió.

“Somos muy cercanos y me tocó la mano. Mi sensación es que fue él. No es que lo culpe” Jolette

Además, la conductora confirmó que su familia se encuentra en Guadalajara y aunque están muy preocupados por su estado de salud, no los arriesgará haciéndolos que viajen.