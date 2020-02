VIDEO: Hospitalizan a Joaquín Sabina tras desplomarse en concierto

El cantautor español Joaquín Sabina cayó del escenario durante un recital que ofrecía en Madrid junto a Joan Manuel Serrat.

En Madrid se reunieron dos grandes: Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat compartieron escenario en el marco de la celebración del cumpleaños número 71 del cantante de “Peces de ciudad”. La dupla de españoles deleitaba con un concierto a su público desde el Wizink Center cuya magia se esfumó por un accidente.

Sabina se cayó de por lo menos un metro y medio de altura. Resulta que el compositor se apasionó tanto en la introducción de “Mediterráneo” que no vio el borde del escenario.

Al respecto y para evitar habladurías, la promotora del concierto aseguró que se trató de un accidente, una distracción por la que Joaquín tuvo que ser hospitalizado. Elementos del staff lo sacaron con todo y camilla.

En Twitter circula el video de Sabina siendo traslado en camilla a una zona de seguridad. La gente lo despide con aplausos.

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

“Les pedimos unos minutos de tranquilidad. Cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no se los diremos”, se anunció tras la caída.

Minutos después, el cantautor español regresó al escenario en silla de ruedas para anunciar la cancelación del recital debido a que le recomendaron ir al hospital para una revisión más profunda.

“Lo siento muchísimo, me golpee muy fuerte en el hombro y me duele mucho y me arde que tengamos que suspender, con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital... No se imagina cuanto lo siento” Joaquín Sabina. Cantautor español

Después del tremendo golpe Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para decir con rabia que tiene que suspender el concierto para ir al hospital y el Wizink Center le despide con aplausos. Al final todo ha quedado en un susto. Recupérate pronto, maestro. pic.twitter.com/5ZO0A3H7Uh — ℍ𝕆𝕎𝕀 (@Hobiliswi) February 12, 2020

Cabe mencionar que el show se reprogramó para el 22 de mayo informa El Mundo.