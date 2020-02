Jesús Ochoa y Jorge Ortiz de Pinedo protagonizan pelea campal (VIDEO)

Los actores se pelearon en la Casa del Actor por irregularidades en la ANDA

Luego de que la Casa del Actor convocara a una conferencia de prensa para esclarecer las acusaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes no han pagado desde el 2018 se justifican ante la falta de recursos; Jesús Ochoa y Jorge Ortiz de Pinedo armaron tremenda pelea campal.

El secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa tuvo tremendo enfrentamiento con Jorge Ortiz de Pinedo, miembro del Patronato de la Casa del Actor quienes han acusado a la ANDA de no pagar desde el 2018 a los actores adscritos al sindicato.

Durante la conferencia de prensa, Jesús Ochoa irrumpía las declaraciones de Pinedo, desesperando también a los presentes quienes incluso llegaron a agredir al actor.

“Aquí no vas a hacer lo que haces en la ANDA, siéntate por favor, eres nuestro invitado”. Jorge Ortiz de Pinedo, actor

Jesús Ochoa denuncia actas apócrifas; Ortiz de Pinedo una mala administración

Sin embargo, estas peticiones por parte del actor no fueron suficientes para que Ochoa se calmara por lo que los asistentes comenzaron a gritar “¡ Fuera, fuera !”.

Por su parte, Jesús Ochoa se justificaba ante las faltas de pago denunciando que las actas entregadas por parte del patronato de la Casa del Actor -fundada por Mario Moreno “Cantinflas”- eran apócrifas por lo que él no iba a pagar hasta justificar los gastos legalmente.

🎥 #VIDEO: Jesús Ochoa, secretario general de la #ANDA , denuncia que el patronato de la Casa del Actor "Mario Moreno" emitió facturas falsas por cerca de 400 mil pesos al mes; mientras que el patronato afirma que no es verdad pic.twitter.com/FtGrhcXO1M — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 11, 2020

“Mira Jesús Ochoa, tú eres actor y yo también, te voy a suplicar que respetes la casa del Actor. Eres bienvenido. Como secretario puedes mandar en la ANDA, aquí no” Jorge Ortiz de Pinedo, actor

Asimismo, de acuerdo con el abogado Javier Coello, el adeudo de la ANDA hacia los actores asciende a nueve millones de pesos por lo que la Casa del Actor ha subsistido con donaciones y ahorros.

El adeudo asciende aproximadamente a 9 millones de pesos

De igual forma se le acusa a la ANDA de despido injustificado de cuidadores y enfermeras de la Casa del Actor aunque Ortiz de Pinedo intentó evitarlo, siendo que, de acuerdo a Pinedo es obligación de la ANDA mantener a la Casa por medio del comité de fideicomiso.

Ortiz de Pinedo asegura que las pruebas y denuncias de las actas que Jesús Ochoa describe como falsas en realidad están en regla, por lo que lo acusa de una mala administración y asegura que el cargo le fue removido a Jesús Ochoa en 2019, el cual no ha querido ceder.