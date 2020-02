Jesse & Joy se unen a campaña de PETA; piden no usar productos de piel

Los cantantes son la imagen de la nueva campaña de PETA Latino con la que busca acabar con la crueldad animal.

Jesse & Joy han decidido sumarse a la nueva campaña de PETA Latino en la que piden a sus seguidores no usar productos de piel. A través de un video, los cantantes piden a las personas ser más conscientes sobre el maltrato que sufren cientos de animales.

La organización compartió en su cuenta de Twitter un video y un cartel en el que aparecen los cantantes pidiendo a las personas no utilizar productos que provengan de la piel de los animales.

En el video se ve sumamente afectada a Joy al ver unas imágenes que muestran cómo se desprende la piel de los animales para poder producir abrigos, bolsos y zapatos.

“No deberíamos estar matando a otro ser vivo para beneficio propio”, señaló la cantante al inicio del video.

Joy aseguró que esta campaña no es para darle una voz a los que no la tienen, porque “ todos tienen una voz ” incluso los animales, sólo que ellos no cuentan con un micrófono para poder ser escuchados.

Hay algo que @jesseyjoy NUNCA apoyarán: las pieles.



Es por eso que el talentoso dúo estaba ansioso por filmar un nuevo e impactante anuncio para #PETALatino mostrando a quienes visten pieles lo que la industria de la piel no quiere que vean. pic.twitter.com/Srj0ADEHan — PETA Latino (@PETA_Latino) February 13, 2020

Por su parte Jesse puntualizó que el mayor problema es que la mayoría de las personas no saben qué es lo que pasa con los animales, y no es hasta que lo ven que empiezan a tomar medidas.

El cantante además señaló que es una responsabilidad de las personas que han tomado conciencia sobre el maltrato animal, compartir esa información por otras.

Joy detalló que no entiende como personas que cuentan con mascotas puedan permitir el maltrato a otro ser, señaló que para ella es muy difícil ver ese tipo de imágenes ya que sólo piensa en su gato ‘Ramón’.

En una entrevista Joy incluso reveló que desde hace varios años se volvió vegetariana y no por el hecho que no le guste la carne, sino que le pareció una incongruencia de su parte teniendo un gatito en su casa.

En la entrevista radiofónica, la cantante incluso puntualizó que es muy importante cambiar la manera en que se educan a los niños, ya que se deben de cambiar ciertos patrones para evitar la crueldad animal.

No es la primera vez que Jesse & Joy participan en una campaña para PETA Latino, ya que anteriormente han sido la imagen de proyectos para la esterilización de animales.

Ante los diversos reclamos por parte de las organizaciones que pelean en contra del uso de pieles en productos, algunas firmas de lujo como Stella McCartney, Gucci y Prada han anunciado que no trabajan con pieles y en su lugar han recurrido a las fibras sintéticas.