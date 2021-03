Jennifer Lopez y Alex Rodriguez reconocieron que pasan por una mala racha, pero aun así, siguen juntos

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez emitieron un comunicado conjunto para la revista People, en el que han confirmado que si bien, su relación no se encuentra en el mejor momento, siguen juntos.

"Estamos trabajando en algunas cosas" Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

El anuncio se produce horas después de que diversos medios de comunicación estadounidenses reportaran que López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, habían decidido terminar definitivamente su relación amorosa, luego de haber estado comprometidos durante los últimos dos años.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez "pasaron por una mala racha, pero no se separaron"

Una fuente cercana a la pareja dijo a People que Jennifer y Alex sí han enfrentado momentos difíciles, pero nunca han puesto sobre la mesa la posibilidad de una ruptura.

"Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha, pero no se separaron" Fuente cercana a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

La fuente agregó que los rumores de una ruptura surgidos desde el mes pasado, después de difundirse que Rodríguez supuestamente había tenido una aventura posterior a Madison LeCroy de Southern Charm "no tuvo nada que ver con la mala racha".

¿Cuál es la verdadera razón de que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez enfrenten una mala racha?

La verdadera razón tendría que ver con la distancia física entre ambos, ya que por cuestiones laborales Jennifer Lopez debe estar en un país y Alex en otro.

"Ella trabaja en República Dominicana y él en Miami, por lo que es difícil verse, especialmente con la cuarentena y el COVID… pero quieren tratar de permanecer juntos" Fuente cercana a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

A mediados de 202, Jennifer López se reconoció decepcionada por tener que posponer su boda debido a la pandemia de Covid-19. Recientemente abundó sobre el tema con Ellen DeGeneres, señalando que la ceremonia se ha aplazado ya en dos ocasiones.

"Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente, realmente queríamos hacer, [pero] no sé si seremos capaces de recrear eso. Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos" Jennifer López

Con información de People