Janet Jackson venderá objetos sexuales personales en subasta benéfica

Además de los objetos sexuales, Janet Jackson incluirá en la subasta con fines benéficos, objetos más tradicionales como vestidos y premios

Janet Jackson venderá más de mil artículos personales, entre ellos varias piezas consideradas verdaderos tesoros, como parte de una subasta benéfica.

El evento, organizado por la casa de subastas Julien's, durará tres días y se realizará en Beverly Hills, a partir del 14 de mayo próximo.

Entre los objetos disponibles estarán desde trajes de gala que usó Janet Jackson en premiaciones, un vestido de novia y su tarea de español de la escuela.

Pero hay otras cosas que están llamando mucho la atención, ya que Janet Jackson también decidió subastar varios de sus objetos sexuales más preciados.

Janet Jackson: ¿Qué objetos sexuales subastará?

Entre los objetos sexuales que la hermana de Michael Jackson incluyó en las 272 páginas de artículos a subasta se encuentran:

Una máquina de condones, cuya oferta inicial comenzará en 50 dólares (casi mil pesos)

Látigos de cuero y gamuza en colores rojo y negro. Su precio inicial será de entre 200 y 400 dólares (entre 4 mil y 8 mil pesos)

Una paleta para dar nalgadas con estampado de leopardo

Dados sexuales para el juego previo, que incluyen acciones como 'soplar' y 'besar'

¿Qué otros objetos de Janet Jackson se venderán en la subasta?

Janet Jackson también pensó en quienes no están interesados en sus objetos sexuales y por ello incluyó memorabilia más tradicional.

Por ejemplo, el icónico atuendo que usó en el videclip de 'Rhythm Nation', que está valuado en entre 80 mil y 120 mil pesos.

También está el conjunto que Janet lució en el video de 'When I Think Of You' y varios discos de oro y platino.

Incluso, se podrá comprar el vestido de novia que Jackson usó en la boda secreta que tuvo en 1991. Su precio de preventa estará entre los 40 y 60 mil pesos

Sin embargo, Darren Julien, presidente de la casa de subastas Julien, espera que los artículos más redituables sean el icónico pendiente de llave y el atuendo del video de 'Scream'.