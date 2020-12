Martín Fuentes fue el encargado de compartir el video en donde sus hijas intentan sorprender a su mamá Jacky Bracamontes con un graffiti.

En diferentes ocasiones, Jacky Bracamontes ha mostrado su amor por su familia y pese a su trabajo la actriz se da el tiempo para compartir con sus hijas.

Sin embargo ahora las pequeñas la quisieron sorprender con un graffiti en donde mostraron su talento para el arte. Martín Fuentes , esposo de la actriz, compartió el video en donde se puede ver la reacción de la famosa al ver un mural en la pared de su casa.

¿Cuál fue la reacción de Jacky Bracamontes al ver un graffiti en su pared?

A través de su cuenta de Instagram, Martín Fuentes mostró como las pequeñas vendaron los ojos de Jacky Bracamontes ya que le tenían preparada una gran sorpresa.

En el video se puede ver que las niñas toman la mano de la actriz y la guían hasta una pared donde habían realizado un graffiti. En su mural se puede ver varios dibujos que hicieron las hijas de la famosa.

Visiblemente sorprendida Jacqueline Bracamontes no sabía que decir, mientras que las pequeñas le presumían los dibujos que habían realizado. Aunque no se esperaba encontrar su pared con un graffiti, la actriz no perdió la calma y felicitaba a sus hijas.

Las imágenes fueron compartidas con el mensaje: “Sorpresa, definitivamente hay talento en esta familia".

El video de Instagram se convirtió en viral y muchos de los usuarios señalaron que eso pasaba cuando se dejaba el cuidado de las pequeñas al padre. El cantante Luis Fonsi también reaccionó a la publicación y reconoció el talento de las hijas de Jacky Bracamontes.

Jacky Bracamontes presume decoración navideña

A través de su cuenta de Instagram Jacky Bracamontes presumió con sus seguidores las decoraciones que había hecho por Navidad.

La actriz puso especial atención en decorar el árbol de Navidad pero eso no evitó que pusiera atención en cada rincón de su casa.