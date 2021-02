Martín Fuentes le ocultó por años a Jacky Bracamontes que tenía las cenizas de su hijo; ambos hicieron un ritual para despedirlo.

Uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a Jacky Bracamontes es la muerte antes de su nacimiento de su hijo Martín.

La actriz confesó que ella no lo quiso ver, pero su esposo Martín Fuentes le ocultó por varios años que había guardado las cenizas del bebé.

Martín Fuentes le ocultó a Jacky Bracamontes que tenía las cenizas de su hijo

En entrevista con la periodista Rebeka Smyth, para el programa ‘Hoy día’ Jacky Bracamontes recordó la muerte de su hijo y aseguró que durante mes y medio no paró de llorar.

''Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba por qué me pasó esto a mí, por qué Diosito se llevó a mi niño, por qué no me lo dejó aquí conmigo'' Jacky Bracamontes

La actriz destacó que durante mucho tiempo no entendía por qué les había pasado eso, pero un día una persona le dijo que se cuestionará para qué les había pasado.

“Le dio paz a mi alma saber que vino para salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo” Jacky Bracamontes

En el video Jacky Bracamontes destacó que ella no lo quiso ver y que no se pudo despedir de su hijo que nació muerto. Sin embargo su esposo Martín Fuentes le ocultó por varios años que había guardado las cenizas del bebé.

''Nunca lo vi porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido tres días antes, Martín sí lo vio, obviamente él estaba ahí viviendo el parto, nunca lo tuve en mis brazos, físicamente nunca me despedí de él, aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas y nunca me dijo'' Jacky Bracamontes

Años después su esposo le confesó que tenía las cenizas del bebé, por lo que ambos hicieron una ceremonia en el mar donde se pudieron despedir de él.