J Balvin y Valentina Ferrer estarían esperando su primer hijo

J Balvin y su novia, la modelo Valentina Ferrer, tendrán a su primer hijo.

Se dio a conocer de una fuente cercana al cantante J Balvin y su novia, la modelo Valentina Ferrer, que la pareja está en la dulce espera de su primer hijo, así lo ha dado a conocer el programa colombiano “Lo sé todo”.

De acuerdo al programa de farándula, el cantante de música urbana estaría a meses de debutar como papá junto a la que ha sido su novia en los últimos años.

Los conductores de la emisión aseguraron que fueron personas muy cercanas al intérprete de “Azul” quienes les confirmaron la información, además recalcaron que tanto J Balvin como Ferrer no caben de la felicidad.

Los padres del colombiano externaron su deseo de que les diera una nieta, sin embargo lo que sea que “Dios le mande” espera que venga sano.

De la misma manera, recordaron el momento en que J Balvin comentó en una foto reciente de la argentina las palabras “mi familia”; sin embargo, en ese momento nadie sospechaba que hacían alusión a su paternidad.

Cabe señalar que hasta este momento la pareja no ha confirmado ni desmentido esta información, aunque el programa de espectáculos no descarta que en breve tanto J Balvin como Valentina Ferrer den más detalles de la feliz noticia a sus fans.

J Balvin recientemente vivió problemas de salud mental

Hace poco J Balvin confesó a través de sus redes sociales que está atravesando por un nuevo episodio de depresión y ansiedad.

No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes”, expresó J Balvin en un video.