Operación a la mamá de J Balvin fue exitosa; cantante agradece oraciones y apoyo de sus seguidores.

Para el cantante J Balvin este 2020 fue un año muy complicado. Lamentablemente estos días le han sido aún más difíciles debido a que enfrentó un nuevo episodio depresivo y experimentó preocupación por la salud de su mamá, Alba Mery.

Doña Alba tuvo que someterse a una cirugía en la cabeza, reveló el cantante colombiano a través de su cuenta de Instagram, espacio que aprovechó para pedirle a sus seguidores orar por la salud de su progenitora.

Afortunadamente la operación fue exitosa, por lo que hoy doña Alba se encuentra reposando en casa. "Gracias a los que oraron por mi madre, ya salió de la parte más peligrosa, está en recuperación”, dijo J Balvin en sus historias de Instagram.

Asimismo, el cantante reguetonero se dijo agradecido de la empatía de la gente así como de ser visto como una persona y no como una estrella inalcanzable: "eso es lo único que yo necesito, nada más, soy igual que ustedes”, citó.

J Balvin cierra con poderoso mensaje el 2020

Ahora que su madre Alba Mery estuvo hospitalizada, J Balvin se puso a recordar algunos momentos a su lado, se puso nostálgico pero sobre todo reflexivo por lo que compartió una enseñanza que nunca olvidará de su progenitora.

"Cuando estaba pequeño no sabía la verdad de ser artista y tampoco sabía de las responsabilidades de serlo. Siempre veía vidas perfectas a través de Instagram, todo hermoso y espectacular. No sufrían ni tenían ningún problema… a medida que fui creciendo me hice mas amigo de mi madre, ella me dijo: ‘No te creas la película de ser artista, recuerda que eres un humano más” J Balvin. Cantante

Aseguró que ese es el verdadero motivo por el que se mantiene activo en redes sociales, porque es una forma de interactuar con sus seguidores. "De pronto comparto cosas que van más allá de los lujos y de todas estas bendiciones que trae la carrera, pero soy un humano como cualquier otro. No se crean toda la perfección que muestran las redes sociales, hay de riquezas a riquezas”, concluyó.