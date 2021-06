Hace unos días, Ixpanea presumió que había viajado a Grecia. Sin embargo, nunca imaginó que le tocaría vivir un fuerte sismo que la haría salir a la calle sin pantalones ni cubrebocas.

Este viernes 30 de octubre se informó de un movimiento telúrico de magnitud 7.0 que sacudió el mar Egeo, cerca de las naciones Grecia y Turquía.

La youtuber mexicana utilizó sus Instagram Stories para compartir su experiencia durante el sismo. En un primer video la influencer mostró como el movimiento la tomó por sorpresa ya que no encontraba sus zapatos para salir de su departamento.

"Muchachos acaba de temblar. ¡aaay no encuentro mi otro zapato y acaba de temblar, no traigo pantalones ni nada, no manches que miedo, si sabía que aquí temblaba mucho, pero este se sintió muy fuerte"

Ixpanea