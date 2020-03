Eternamente bella: Itatí Cantoral luce sus espectaculares piernas en traje de baño

En plena cuarentena la actriz Itatí Cantoral causa revuelo en redes sociales al mostrarse en traje de baño.

A sus 44 años de edad, Itatí Cantoral es considerada una de las actrices más guapas dentro del mundo del espectáculo; a su paso la actriz mexicana continúa arrancando suspiros sobre todo ahora que se dejó ver en traje de baño.

Verás, la actriz conocida y reconocida por personificar a la muy amada pero también odiada Soraya Montenegro, compartió en su cuenta de Instagram fotos de su personificación para la nueva telenovela “La mexicana y el Güero”, de la cual es protagonista.

Las fotografías son de Itatí en traje de baño. Inevitablemente sus espectaculares piernas se llevan el crédito. Las reacciones rápidamente tomaron forma de halagos y piropos:

“¿No te derretiste bajo el sol? Bombón”, “Mi razón de vivir”, “No puedo con tanta hermosura”, “Sos una reina”, “¿Quieres que me de un infarto?, “Cuando me dicen que me tengo que encerrar con una cuarentona pienso en ella, ah perdón, era por cuarentena”, “Uy, a Disney se le escapó una princesa”, expresan.

“La mexicana y el güero”, la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz

Como te informamos, Itatí Cantoral estelariza la nueva telenovela de Nicandro Díaz, la cual llegará a la pantalla chica en algún momento de este 2020 bajo el nombre “La mexicana y el Güero”.

En este proyecto compartirá créditos con Juan Soler, Luis Roberto Guzmán, Sabine Moussier, Eleazar Gómez, Nora Salinas e Irán del Castillo.

Esta retrata a un hombre cuya vida está por cambiar. Su madre adoptiva está a punto de morir por lo que le pide buscar a su familia biológica.

El norteaméricano debe viajar a México para cumplirle el sueño a su progenitora y así ella descanse en paz. En su misión se encontrará con una mujer malvada que le complicará la vida. ¿Lo enamorará para destruirlo? ¿Quién le cambiará la vida a quién?