Itatí Cantoral afirmó que su madre tuvo Covid-19, enfermedad que ayudó a que muriera en agosto de 2020.

Fue en agosto de 2020 que se dio a conocer la muerte de Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, quien, a cinco meses de la lamentable noticia, rompió el silencio y habló sobre las complicaciones que tuvo su mamá a causa del Covid-19.

Cuando se anunció la muerte de la madre de Itatí Cantoral, se supo que la causa fue por complicaciones derivadas del Covid-19, ahora, la actriz explicó en entrevista para ‘Ventaneando’, cómo fue que Itatí Zucchi se contagió de coronavirus.

Itatí Cantoral detalló que su madre fue contagiada por una enfermera, y permaneció en un hospital Covid durante 30 días y aclaró que no murió por coronavirus solo ayudó a que eso sucediera, pero recordó que tanto ella como su familia pudieron despedirse de Itatí Zucchi.

“Murió cuando la dejamos salir del hospital, a raíz de todo lo que le había hecho también el Covid, le destruyó los pulmones. Desgraciadamente mi madre murió no por Covid, pero sí lo atravesó y el Covid le ayudó a morirse”. Itatí Cantoral

Itatí Cantoral revela cómo se contagió de Covid-19

A pesar de que su madre contrajo Covid-19, Itatí Cantoral, de 45 años, también se contagió y reveló que fue asintomática , por lo que no se dio cuenta hasta que se realizó una prueba para detectar coronavirus.

“Cuando a mí me dio Covid no me di cuenta, si no hubiera sido por una prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer, que se llama ‘Pole Dance’ (…) Ahí fue cuando descubrieron que yo tenía Covid”. Itatí Cantoral

Asimismo, la protagonista de ‘La Mexicana y el Güero’ detalló que desde que empezó la pandemia, entre ella, sus hijos y el personal, ha gastado más de 100 mil pesos en pruebas de Covid-19.

En relación a su carrera, Itatí Cantoral está a la espera de que mejoren las condiciones por la pandemia para que pueda iniciar con el rodaje de una película, en la cual actuará, además será producida por ella.