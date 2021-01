Zairé Renata compartió imágenes de su graduación en la que aparece junto con Roberto, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina.

El pasado 1 de enero Itatí Cantoral compartió una fotografía familiar en la que muestra que convive con la novia de su hijo Roberto Miguel.

Ahora Zairé Renata sorprendió a sus seguidores al mostrar que el hijo de la actriz celebró con ella su graduación. La joven se mostró muy feliz a lado del hijo del también actor Eduardo Santamarina.

Los jóvenes mantienen una relación desde hace un año por lo que no dudan en compartir su felicidad a través de las redes sociales.

Hijo de Itatí Cantoral celebra la graduación de su novia Zairé Renata

En la foto, Zairé Renata luce un vestido de blanco mientras que el hijo de Itatí Cantoral, Roberto Miguel tiene una camisa color lila y pantalones blancos.

“Agradecida con Dios y con todos los que me apoyaron durante mi carrera. Gracias a mi mamá por no dejar que me rindiera y por impulsarme para cumplir este sueño, los amo”, escribió la joven diseñadora gráfica en su cuenta de Instagram.

Algo que notaron los usuarios es que Itatí Cantoral fue una de las personas que le dio me gusta a su publicación. De acuerdo con algunos medios Roberto vivió una relación a distancia ya que la joven se habría ido a estudiar a California mientras que él permaneció en Guadalajara.

Con las celebraciones de fin de año, los jóvenes compartieron que ya se encontraban juntos celebrando estos días.

“365 días con la mejor persona. Es una bendición tenerte. @rober_hernandez9, te amo”, publicó Zairé Renata en su cuenta de Instagram.

Roberto Miguel se encuentra desarrollando su carrera como futbolista y ya hizo su debut como integrante del equipo de futbol de la UDG.

A través de las redes sociales la pareja ha mostrado que su relación va muy bien e incluso ya conviven con las familias de cada uno. Incluso Zairé Renata recibió este 2021 con la familia de su novio Roberto.