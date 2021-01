Itatí Cantoral ha gastado más de 100 mil pesos en pruebas de coronavirus

Desde que inició la pandemia, Itatí Cantoral ha gastado una fuerte cantidad en pruebas para ella, para sus hijos y su personal.

Aunque Itatí Cantoral ya se contagió de coronavirus es consiente que puede volver a infectarse en cualquier momento por lo que no baja la guardia por amor a sí misma y a sus seres queridos sobre todo porque lamentablemente tuvo una perdida en su familia por esta terrible enfermedad, razón por la que sigue comprando pruebas aún cuando ha gastado más de 100 mil pesos.

Como te informamos, doña Itatí Zucchi murió el pasado 28 de agosto por las secuelas que le dejó el Covid-19, informes que volvió a confirmar la protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero” al programa de espectáculos Ventaneando.

“Pasó 30 días en el hospital por Covid”, declaró Itatí Cantoral así como asegura que a su mamá la contagió una enfermera; sin embargo, logró ganarle la batalla al mortal virus, pero las secuelas fueron las que definieron su lamentable destino.

“Murió cuando la dejaron salir del hospital, pero murió a raíz de todo lo que le había hecho también el Covid, le destruyó los pulmones. Desgraciadamente mi madre murió, no por Covid, pero sí atravesó el Covid y el Covid le ayudó a morirse” Itatí Cantoral. Actriz

Recordó a que pocos días de haber sufrido la muerte de su mamá, se contagió de coronavirus aunque afortunadamente fue asintomática.

"Cuando a mí me dio Covid yo no me di cuenta y si no hubiera sido por la prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer que se llama ‘Pole Dance’, donde tenía que bailar... Ahí fue cuando descubrieron que tenía Covid" Itatí Cantoral. Actriz

Itatí Cantoral da falso positivo a prueba de coronavirus

Curiosamente meses antes Itatí Cantoral había sido erróneamente diagnosticada con coronavirus. Resulta que a principios de las grabaciones de la telenovela “La mexicana y el güero”, a la actriz y a Juan Soler, su compañero protagónico, les practicaron una prueba cuyo resultado fue positivo; sin embargo, una segunda resultó negativo por lo que la tercera confirmó que no estaban contagiados.

Desde entonces e incluso antes, Itatí se ha cuidado. Además de tomar todas las medidas necesarias, ha gastado una fuerte cantidad de dinero en pruebas para detectar el Covid-19, tanto para ella como para sus hijos y hasta sus empleados.