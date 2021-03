Itatí Cantoral confiesa que fue por un actor durante una telenovela

En una entrevista con El Escorpión Dorado, Itatí Cantoral reveló que un actor la amenazó con sacarla de una telenovela sino hacía lo que él quería.

Itatí Cantoral fue la nueva invitada en el canal de Youtube ‘Peluche en el estuche’, ahí confesó que vivió acoso por un actor mientras participaban juntos en una telenovela.

Durante su entrevista con 'El Escorpión Dorado' la actriz confesó que un compañero la amenazó con sacarla de un melodrama si no hacía lo que él le pedía.

Itatí Cantoral: “Me tenía que desnudar con él”

En el video Itatí Cantoral confesó que entre su larga trayectoria en el mundo de la televisión ha tenido que enfrentar con algunos problemas e incluso destacó que sufrió acoso sexual por parte de uno de los actores.

'El Escorpión Dorado' le cuestionó a la actriz si alguna vez había tenido algún problema con alguno de sus compañeros. Aunque contestó en broma, la famosa aseguró que en alguna ocasión un compañero quiso abusar de ella.

“Claro que sí, con un cabrón, sobre todo con los machines. Un cabrón que quería abusar de mí” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral destacó que hay actores que se sienten muy machos y que tienen actitudes que lo demuestran.

“Con los machines con los que a veces te toca grabar en las telenovelas, son muy cabrones” Itatí Cantoral

En ese sentido destacó que un actor quería que se desnudara y se metiera en una alberca e incluso destacó que la amenazó de que la sacaría de la telenovela si no hacía lo que le pedía.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él” Itatí Cantoral

Itatí Cantoral puntualizó que no quiere revelar el nombre ya que en su momento pudo hablar con la persona que la habría contratado por lo que se llegó a un acuerdo.

"En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado (…) Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso” Itatí Cantoral

Aunque en todo momento bromeó con el acoso sexual, la actriz destacó que es un tema serio que se debe de hablar en su momento, pero lamentablemente antes no existía los apoyos que se tienen hoy en día.