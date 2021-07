La actriz Issabela Camil no se caracteriza por llevar una vida de escándalos, mucho menos por opinar de los demás, ella se concentra en sus asuntos aún sabiéndose una figura pública; sin embargo, no se salva de verse involucrada en uno que otro chisme.

Recientemente se convirtió en blanco de la prensa por ser la esposa de Sergio Mayer, a quien Bárbara Mori recientemente atacó al recordar cómo fue su relación. Declaraciones que se salieron de control y hasta provocaron un accidente vehicular.

Resulta que Bárbara destapó algunos detalles de su viejo romance con Sergio, a quien tachó de manipulador, por supuesto, al ahora político no le gustó que su expareja lo atacará; no obstante, aseguró que no hablará mal de ella y pidió a sus amigos que se guardaran su comentarios.

Como Sergio no quiso hablar más, algunos reporteros buscaron a la hermana política de Jaime Camil, a quien interceptaron en las instalaciones de Televisa donde la cuestionaron sobre las labores de su esposo en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

"Le oí una frase maravillosa a mi marido que dice que la cultura tiene que ser parte de la canasta básica, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia si no hubiéramos tenido esas series, esos libros, esa música?”, dijo orgullosa Issabela, pero su sonrisa se borró cuando le preguntaron sobre las polémicas declaraciones de Bárbara.

"No tengo nada que decir, no es nada importante para mí, nada referente a esa señora. No tengo nada que decir, cada quién vive su vida. No me interesa, la verdad”, dijo a los reporteros y se despidió, echó a andar su camioneta pero los nervios la traicionaron y terminó chocando contra el portón de una salida de Televisa.

Mediante la cuenta de Twitter del programa de espectáculos “De Primera Mano” se comparte el video de Issabela golpeando su vehículo mientras intenta salir apresuradamente de la empresa de San Ángel: