Issabela Camil aplaudió la valentía de la hija de Ricardo Crespo al alzar la voz y denunciar a su padre por violación.

Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, reveló que han ofrecido apoyo a Valentina Crespo y su madre. En este sentido destacó que a las víctimas de violación nunca se les cree.

La declaración la hizo Issabela Camil, luego de que el pasado 15 de febrero se revelara que Ricardo Crespo fue detenido tras ser acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de su hija de 14 años.

Issabela Camil reconoce la valentía de la hija de Ricardo Crespo al denunciarlo

En un encuentro con varios medios, Issabela Camil reconoció que su esposo Sergio Mayer ha brindado su apoyo a la joven por la denuncia de violación contra Ricardo Crespo.

En un video compartido por ‘Ventaneando’, Issabela Camil reconoció la valentía de Valentina Crespo.

“Es una niña muy valiente, con muchas ganas de hablar de lo que le pasó y de ayudar a muchas más niñitas que se puedan encontrar en esta en esta situación” Issabella Camil

Issabela Camil detalló que la hija de Ricardo Crespo sólo quiere ayudar a otras personas que se encuentren pasando por la misma situación.

“Entonces le aplaudo a Vale y a su mami. Estas cosas tienen que ser así, hay que fortalecer a las víctimas y decirles que son muy valientes en denunciar, en hablar” Issabella Camil

De manera energética, la actriz puntualizó que a las víctimas de violación nunca se les cree, por eso es difícil que puedan hablar.

“Normalmente es el paso más difícil porque no les creen, es increíble, pero a la víctima no le creen nunca. Y entonces hay que alentarlas a que hablen. Me parece espantoso y tiene que ser castigado tremendamente y duro” Issabella Camil

