Tras viralizarse la noticia de su fallecimiento, Irma Serrano confirma que se encuentra mejor que nunca,

El pasado 14 de diciembre, la supuesta muerte de Irma Serrano se convirtió en tendencia en las redes sociales. Durante varias horas, usuarios habían lamentado el fallemimiento de la famosa.

Su sobrino Luis Felipe García fue el primero en desmentir los rumores sobre el estado de salud de ‘La Tigresa’. Sin embargo en una reciente entrevista, la artista aclaró toda la situación y aseguró que está en búsqueda de un novio.

En el video para el programa ‘Sale el Sol’, Irma Serrano confirmó que se encuentra muy bien de su salud e incluso con su característico sentido del humor detalló que ya quiere una pareja.

¿Cuál es el estado de salud de Irma Serrano?

Tras los supuestos rumores de su muerte, Irma Serrano rompió el silencio y reveló que su estado de salud es muy bueno.

“Como mango, como para salir a buscar novio, pues si creo yo que si” Irma Serrano

Durante su entrevista con ‘Sale el Sol’, Luis Felipe García puntualizó que la famosa se encuentra muy bien.

“Gracias a Dios, tiene muy buena salud. No es una mujer que tenga colesterol, triglicéridos, no tiene ácido úrico, no tiene problemas de nada. Es una mujer muy sana” Luis Felipe García

De acuerdo con el sobrino de Irma Serrano, no es la primera vez que se hace tendencia la supuesta muerte de ‘La Tigresa’.

“A mí me sorprende que cada que se le hace estudios lo bien que sale. Corrieron muy fuerte el rumor, pobrecita me la han matado como tres veces este año, pero tiene más vidas que cualquiera, gracias a Dios” Luis Felipe García

Luis Felipe García confesó que en esta ocasión el rumor se hizo más grande, por lo que incluso algunos miembros de la familia habían pensado que si era cierto.

“Esta vez estuvo más fuerte porque familiares, amigos cercanos pues se la creyeron y cuando la gente de los medios reconocidos pues lo da por hecho, pues también ahí creo que se acrecenta un poquito el tema” Luis Felipe García

Antes de finalizar el tema, el sobrino de Irma Serrano puntualizó que el próximo año se pueda celebrar a lo grande el cumpleaños de la famosa.