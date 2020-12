Luego de que circulara un video íntimo de Gabriel Soto, Irina Baeva pidió respeto para la privacidad de su pareja

El 20 de diciembre Gabriel Soto se convirtió en tendencia, luego de que se violara su privacidad y se difundiera un video íntimo. Irina Baeva, actual pareja sentimental del actor, fue cuestionada al respecto y no dudó en pedir respeto pues aseguró que es un tema delicado.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Irina Baeva reaccionó a la polémica y mostró su apoyo a su pareja. En el video asegura que es un tema del que no va a hablar porque no le corresponde.

Cabe recordar que en México es un delito que se compartan videos íntimos sin autorización de la persona implicada, por lo que cualquier persona que comparta un material de esta naturaleza puede alcanzar una pena de hasta seis años.

Irina Baeva muestra su apoyo a Gabriel Soto

Para las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’, Irina Baeva detalló que las imágenes difundidas de manera incorrecta son antiguas por lo que no le corresponde hablar sobre ello.

"Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente” Irina Baeva

La actriz rusa utilizó su entrevista para pedir respeto pues aseguró que es un tema delicado al tratarse de una violación a la privacidad de Gabriel Soto.

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio” Irina Baeva

Ante la insistencia del medio, Irina Baeva puntualizó que a ella no le corresponde hablar y fue contundente al señalar que hay dos pequeñas de por medio.

“No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio” Irina Baeva

¿Por qué difundir el video íntimo de Gabriel Soto es un delito?

En 2019 se aprobó en México la Ley Olimpia, en donde se castiga el acoso, hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales.

Toda persona que grabe, fotografíe, imprima, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento podrá enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.

En este sentido, toda persona que comparta el video íntimo de Gabriel Soto o cualquier otra celebridad se tiene que enfrentar a la justicia.