La actriz está resignada a que hablen bien o mal de ella siendo una figura pública o no.

Galilea Montijo se metió en problemas por burlarse de Irina Baeva, específicamente por su pronunciación del inglés y es que a la actriz rusa, quien apenas regresó a Ciudad de México tras vivir casi tres meses en Nueva York, no le hizo gracia que la conductora del programa de Hoy la imitara.

Verás, hace unos días la íntima amiga de Andrea Legarreta robó cámara en el matutino cuando comenzó a burlarse del inglés de Irina, idioma que la novia de Gabriel Soto perfeccionó pues tomó clases en la Gran Manzana así como clases de baile impartidas por Mishay Petronelli, famosa por haber trabajado con Beyoncé y Jennifer Lopez.

Y es que Galilea notó que Irina Baeva tiene un tono peculiar a la hora de hablar en inglés al punto que quien no la conoce pensaría que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Incluso se atrevió a imitarla soltando un “oh my God” a modo de burla.

A continuación el video de aquel momento que muestra a Arath de la Torre participando en la burla:

Irina desconocía la burla; sin embargo, se enteró una vez que regresó a Ciudad de México, cuando fue interceptada por equipo del programa El Gordo y La Flaca, quienes la actualizaron y por ende le pidieron expresar su sentir.

“Chicos, la gente siempre va a hablar, hagas o no hagas, va hablar positivamente o negativamente, uno no puede parar su vida por los comentarios que sueltan”, dijo la actriz de telenovelas para salir corriendo no sin antes asegurar que fue una gran experiencia conocer a su ídolo Sarah Jessica Parker, quien además de aconsejarla en la elección de zapatos les prestó algunos pares para sus secciones fotográficas.