Irina Baeva acusa discriminación por ser blanca y de ojos azules

La actriz compartió un pequeño fragmento de un programa en el que dicen que ella "no es el prototipo de una mujer empoderada"

Irina Baeva informó a través de Instagram que formaría parte de ‘ What a Woman Mx ’, evento en el que impartiría la conferencia ‘Arriba Eva’. Dado el escándalo en el que la actriz se ha visto envuelta por su relación sentimental con Gabriel Soto, se tenía previsto que hablara sobre prejuicios, redes de apoyo, autoestima, amor propio y bullying en redes sociales.

Luego de que diversos usuarios criticaran su participación en el evento de empoderamiento femenino, los organizadores decidieron cancelarla. Ante esta situación la actriz señaló que es víctima de discriminación solo por ser blanca y de ojos azules.

Irina Baeva ha sido blanco de comentarios negativos que aseguran que “ no es un buen ejemplo para las mujeres ”. Situación que ha molestado a Irina Baeva pues son actos discriminatorios en su contra.

A través de su Instagram, la actriz compartió un pequeño fragmento de un programa de televisión donde hablan acerca de la cancelación de su conferencia ‘What a Woman Mx’. En él, el conductor asegura que Baeva no es el prototipo de una mujer empoderada. “Irina dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules. Ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres, y no tiene nada que ver con su historia”, dice el audaz conductor.

Posteriormente, el panelista del programa 'Sin Rollo' destaca que la cancelación de la conferencia de Irina Baeva no está relacionada con lo sucedido con Gabriel Soto y Geraldine Bazán , por que la misma situación vivió Angelina Jolie con Brad Pitt y Jennifer Aniston. “Tuvo un caso con Brad Pitt y sin embargo ha ido a solucionar el mundo y a los niños, es diferente”, recalcó el hombre.

El conductor prosiguió y aseguró que aunque se quiere señalar que es diferente “la realidad de nuestro mundo no es ella, y esas mujeres que salen a la calle y son exitosas son las que tienen la fuerza para empoderar a otras”

Irina Baeva acompañó este fragmento del programa con un mensaje en el que detalla que las mujeres blancas y de ojos azules también sufren discriminación.