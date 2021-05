Aseguran que Irina Baeva se pone celosa hasta de las fans de Gabriel Soto

Desde que confirmó su romance con Gabriel Soto, en febrero de 2019, se ha rumorado que Irina Baeva es una mujer sumamente celosa, razón por la que ha tenido problemas con algunas actrices que trabajan con el actor.

Hace unos meses nos enteramos que Irina tuvo roces con la actriz Vanessa Guzmán luego de que ésta filmara una escena de amor con el ex Kairo como parte de la telenovela “Soltero con hijas”. Pelea que negaron los involucrados.

No obstante, los reporteros no se quedaron satisfechos con las explicaciones de los actores por lo que al seguir sus pasos cacharon a Baeva y Soto discutiendo luego de que el exesposo de Geraldine Bazán saludara a Guzmán, acción que molestó a su novia.

Aquel pleito pasó a último plano hasta que notamos que Soto dejó de seguir a su pareja en Instagram; sin embargo, al darse por hecho que hay problemas en el paraíso, el protagonista de “Caer en tentación” explicó que todo se trató de un error.

“Hice un up date (actualización) de mis contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos y si no nos seguimos en Instagram, no pasada nada, nos seguimos por todos lados”

Gabriel Soto. Actor de telenovelas