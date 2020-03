¿Irina Baeva es la nueva Aventurera?

Irina Baeva aclara si será la nueva "Aventurera" de la puesta en escena que prepara Juan Osorio para este 2020.

A poco de que un programa de YouTube asegurara que Gabriel Soto condicionó su participación en la nueva temporada de Aventurera debido a que desea que su novia forme parte de ella, es la actriz Irina Baeva quien finalmente aborda estos rumores y aclara si es verdad o no que se suma al elenco.

A través de los micrófonos del programa Hoy, la actriz rusa negó haber sido invitada por el productor Juan Osorio para encarnar este 2020 a “Elena Tejero”. Incluso negó conocer quien es el productor a cargo de la puesta en escena pese a que su novio, con quien actualmente vive, es el estelar del musical.

“Yo no he tenido ningún tipo de invitación por parte de Juan Osorio que creo que él la va a ser, hasta ahorita no sé nada de eso” Irina Baeva. Actriz

Asimismo reconoció que la puesta en escena que previamente Carmen Salinas llevó al teatro es una historia emblemática que en su momento fue protagonizada por reconocidas actrices como Edith González, Niurka y Susana González.

Además, ahora que se sabe apoyada por Niurka, quien se le lanzó a la yugular a Laura Bozzo luego de que ésta asegurara que la actriz no la representa como mujer sino que la denigra, Baeva dice que le pediría consejos a la cubana ya que en su momento fue una gran “Elena Tejero”.

“Siempre está padre tener tips de alguien que ya ha hecho este trabajo, que te puede ayudar, porque aprender de otras personas pues para eso estamos” Irina Baeva. Actriz

Cabe destacar que la actriz de la telenovela “Soltero con hijas” no es la única interesada en ser la nueva Aventurera, Sofía Castro y Romina, hija de Niurka, ya expresaron sus deseos por apropiarse del papel.